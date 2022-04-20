Запасов иностранной электроники в российских магазинах хватит до лета – СМИ

Запасов иностранной электроники и бытовой техники на складах и полках российских магазинов хватит до лета.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на экспертов и источники рынка.

По словам собеседников издания, прогноз справедлив, если на технику в России не будет ажиотажного спроса и в страну привезут заказанные еще зимой партии "застрявших в Европе" товара.

Некоторые предположили, что резервы закончатся только в августе-сентябре. На фоне проблем с поставками комплектующих и готовой продукции ассортимент в магазинах может сузиться, сообщил представитель ассоциации производителей и продавцов электроники РАЭК.

"Источник в одной из розничных сетей отметил, что из-за роста цен и на фоне того, что в конце февраля - начале марта спрос на электронику был ажиотажным, продажи в мае могут резко просесть.

Другой собеседник газеты обратил внимание на то, что отдельные категории техники и электроники будет сложно заменить другими брендами в короткий срок: речь идет о премиальных моделях бытовой техники, флагманских смартфонах и умных часах, игровых консолях и других гаджетах", - говорится в статье.

Минпромторг РФ заверил, что отслеживает ситуацию в торговых сетях, продающих бытовую технику и электронику.

По данным на 13 апреля, сформированы достаточные запасы холодильников, стиральных машин, смартфонов, электрических чайников, телевизоров, стационарных компьютеров, микроволновок, газовых и электрических плит с духовками, утверждают в ведомстве.

Новых отгрузок в Россию, по словам источника, близкого к одному из вендоров, пока нет. Он добавил, что избежать дефицита компьютеров во втором полугодии получится, если в России заработает механизм параллельного импорта – ввоз продукции в Россию без разрешения правообладателя, тогда партии товаров могут поступать из Турции, Казахстана, Узбекистана.

По словам собеседника газеты, параллельный импорт теоретически позволяет завозить миллионы гаджетов. Однако регулярность таких поставок непредсказуема, потому что у перекупщиков может не оказаться нужного количества товара.

Кроме того, среди рисков при таком ввозе – отсутствие гарантий со стороны производителя, фирменного сервиса и поддержки, невозможность подключить некоторые функции", – резюмирует газета.

Экономическая правда