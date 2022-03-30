Газовый план Б Европы и токсичные деньги россиян: итоги на экономическом фронте 30 марта

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В своей необъявленной войне против всего цивилизованного мира россия не знает правил. Если на поле боя она не гнушается использовать запрещенное международными конвенциями оружие, то в экономических отношениях РФ прибегает к откровенному шантажу и угрозам, "убивая" репутацию страны, с которой можно вести бизнес.

Реакция мира на экономические действия москвы более чем ожидаема: те компании, которые по каким-то причинам продолжали работать на российском рынке, выходят из него; торговые отношения с россией пересматриваются и ограничиваются; на активы страны-агрессора и лиц, причастных к агрессии, объявляется охота по всему миру.

Между тем внутри самой россии постепенно растет социальное неравенство. В то время как простым россиянам отменяют согласованные в банке ипотечные кредиты, самые богатые, "особые", россияне получают возможности покупать валюту по такому же "особому" курсу.

Со временем, когда экономический потенциал россии будет снижаться, неравенство в доступе к ресурсам будет расти еще больше. Но приведет ли она к социальным преобразованиям покажет только время.

Шантаж голодом и холодом

Украина и россия – крупнейшие экспортеры зерновых и продовольствия. На черноморский регион приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла. На поставку этой продукции рассчитывают сотни миллионов людей по всему миру, которым гораздо меньше повезло с климатическими условиями и почвами.

Война россии против Украины стала большим вызовом для продовольственной безопасности мира и существенно повысила риск распространения голода в наиболее уязвимых странах.

В ходе своей агрессии россия фактически заблокировала всю украинскую внешнюю торговлю. В частности, торговлю зерновыми. Сейчас в Черном море застряла почти сотня кораблей с тысячами тонн продовольствия, которое никак не может попасть в нуждающиеся в регионах Земли. Еще сотни тысяч тонн украинских зерновых и растительного масла вообще не могут выехать за границу.

Угрозу продовольственной безопасности мира еще больше усиливают заявления российских аграриев, предлагающих центробанку россии шантажировать весь мир переводом на расчеты за свою продукцию в рубли. Накануне такие же предложения кремль озвучивал торговлю газом, на что получил решительное сопротивление стран ЕС и G7.

Пока неизвестно, поддержит ли эти предложения своих аграриев российские власти. Если она все же пойдет на такой шаг, то покажет всему миру, что не грозит голодом миллионам людей на планете, лишь бы удовлетворить свои ничем не подкрепленные амбиции.

К слову об энергетическом шантаже: европейцы начали четко осознавать, что риск перекрытия поставок газа по россии очень высок. Поэтому правительства отдельных стран ЕС уже начали готовить планы Б на случай реализации этого сценария.

Так самая большая экономика ЕС — Германия — активировала план чрезвычайной ситуации, чтобы скорректировать ограниченные поставки энергоносителей в том случае, если россия прекратит поставлять свой газ.

Пока в зависимости от российского газа Германии активировали только первый пункт этого плана: усиленный мониторинг потребления и запасов газа. Вместе с этим, немцев призвали уменьшать собственное потребление голубого топлива.

Свой план на случай остановки снабжения российским газом имеет и Франция. В случае реализации негативного сценария в этой стране будут прекращать подачу природного газа крупнейшим его потребителям, которых во Франции около 5 тысяч. В их числе преимущественно промышленные предприятия и торговые центры.

"Пока не о чем беспокоиться, газ из россии продолжает нормально поступать во Францию, а также близится конец отопительного сезона", — сообщил директор французской газораспределительной компании GRDF Лоранса Пуарье-Диетца.

Вероятно, у подобных планов есть и другие европейские импортеры российского газа, а кто еще не имеет, тот активно над ним работает. Поэтому Европа будет готова к российскому газовому "удару", тем более что отопительный сезон уже подходит к концу. Но захотят ли когда-нибудь европейцы снова покупать российский газ после того, как москва шантажировала их его отключением — вопрос риторический.

"Токсичный" российский паспорт

После начала россией войны против Украины и введения жестких санкций Запада против ряда российских олигархов, европейские банки стали очень осторожно относиться к российским деньгам.

Так, издание Reuters сообщает, что банковские счета на Западе начали замораживать не только попавшим под действие санкций россиянам, но и просто состоятельным людям с российскими паспортами.

Яркий пример — сбежавший из россии Евгений Чичваркин еще в 2008 году и являющийся активным критиком политики кремля. Миллионер сообщил, что один из швейцарских банков заморозил его счет.

О подобных проблемах сообщают и другие состоятельные владельцы российских паспортов, против которых не применялись санкции.

"Четверо россиян, проживающих за границей с двойным гражданством, рассказали, что банки замораживали их счета или платежи в Лондоне, Цюрихе и Париже.

Один богатый эмигрант из Лондона сказал, что обналичился, чтобы делать покупки", — сообщают в издании.

Излишняя осторожность финансовых учреждений имеет смысл, поскольку далеко не все российские олигархи попали под санкции США, ЕС, Британии и Швейцарии.

По данным издания Bloomberg, 10 из 20 самых богатых россиян до сих пор не подверглись санкциям Запада, хотя, вероятно, имеют тесные связи с кремлем. Издание также отмечает, что списки олигархов, против которых ЕС, США и Британия ввели санкции, почти не пересекаются. Да, только трое олигархов есть во всех трех санкционных списках, а четыре из пяти самых богатых вообще не попали ни в один список.

Компании уходят, но обещают поддержку сотрудников

Санкции против россии и проблемы для российской экономики, вызвавшие нападение на Украину, заставляют бизнес предпринимать радикальные шаги.

Согласно результатам опроса аналитического центра НАФИ, 27% респондентов среди представителей малого и среднего бизнеса решили сократить штат сотрудников, еще 16% отправили людей в отпуск за свой счет, а 25% сократили зарплаты.

Конечно, идущие с российского рынка международные компании руководствуются принципами социальной ответственности и в основном уверяют, что будут платить сотрудникам зарплаты на время трансфера и будут пытаться обеспечить их будущее трудоустройство.

Впрочем, ни одна компания не уточнила, как долго она готова поддерживать своих работников на рынке, где она прекращает деятельность и с которой не будет получать доходы.

Как показала практика выходов, компании могут изменять свое мнение в пределах одного месяца в соответствии с ситуацией. Те, которые месяц назад думали, что можно поставить операции на паузу и переждать, через четыре недели войны выходят с новым решением прекратить любую бизнес-деятельность в стране-агрессоре. А это – прямая угроза занятости россиян.

К примеру, только сегодняшние заявления о выходе двух компаний из россии – датского ритейлера мебели JYSK и канадского золотодобывателя Kinross Gold, который хочет продать свой российский бизнес – потенциально могут затронуть до 2,5 тысяч работников.

Впрочем, это вопрос времени, поскольку не каждая компания, принимающая решение завершить работу в россии, может легко выйти из своего бизнеса в стране.

Например, французский автопроизводитель Renault после решения покинуть РФ до сих пор изучает, как это сделать. Одним из потенциальных шагов может быть передача своей доли в "АвтоВАЗ" местному инвестору, однако его нужно найти и решить, что делать с собственным московским заводом.

Пока международные компании ищут российских покупателей своих филиалов в стране, российские компании продают свои дочерние предприятия за границей. Из-за санкций свое подразделение во Франкфурте продает один из крупнейших российских банков ВТБ.

Однако не все хотят расставаться с российским рынком. Производитель шоколада Ritter Sport отказывается уходить из страны, поскольку россия является вторым по величине рынком сбыта для компании. А финская железнодорожная компания VR Transpoint решила возобновить грузовое сообщение с РФ после разъяснения, что санкции РЖД на нее не повлияют.