Німецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив далі працювати в РФ

Компанія Ritter Sport попри війну проти України не планує виходити з Росії, яка є важливим ринком для німецького виробника шоколаду, і продовжить поставляти агресору шоколад.

Про це повідомляє Handelsblatt.

У компанії кажуть, що "не з легкістю ухвалили рішення". Зупинка поставок означала б різке скорочення виробництва, "а отже, і серйозні наслідки для нас як незалежного середнього сімейного бізнесу". У компанії також апелювали до впливу на фермерів, що вирощую какао.

Росія є важливим ринком для виробника шоколаду родом зі Швабії, земель на південному заході Німеччини.

За даними компанії, на ринок у Росії припадає близько 7% всього бізнесу. Раніше Ritter Sport ухвалила рішення "не продовжувати інвестувати в російський ринок і припиняти рекламу на ньому".