Renault думає, кому передати частку в "АвтоВАЗі"

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Французький автоконцерн Renault вивчає можливість передачі своєї частки в "АвтоВАЗі" місцевому інвестору як варіант виходу з російського ринку.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, це дозволить звільнити французького автовиробника від юридичних зобов'язань, і передача частки є бажаною.

При цьому Renault не зможе передати свої 68% акцій "Ростеху", оскільки російська держкорпорація перебуває під санкціями, зазначає видання. Renault належить 68% "АвтоВАЗу", ще 32% - у "Ростеху".

23 березня Renault заявляла про припинення виробництва у Москві. 25 березня АвтоВАЗ повідомляв про запровадження чотириденного робочого тижня з 6 червня 2022 року на виробничих потужностях у Тольятті та Іжевську терміном на три місяці. Таке рішення було ухвалено через дефіцит постачання електронних компонентів у зв'язку з санкціями.