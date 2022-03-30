Канадський золотовидобувач продає російські активи

Канадська компанія Kinross Gold веде переговори про продаж бізнесу в Росії з однією з компаній, що не перебуває під санкціями.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Кінрос отримав кілька пропозицій щодо свого російського бізнесу і наразі веде ексклюзивні переговори з неафілійованою гірничодобувною компанією, яка не перебуває під санкціями, про можливий продаж 100% бізнесу компанії в Росії", – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб вийти з активів у Росії та передати контроль над бізнесом місцевій компанії, Kinross Gold потрібно буде отримати дозвіл уряду. У російському бізнесі канадської компанії зайнято понад 2 тис. співробітників.

До підписання угоди російські "дочки" Kinross продовжать працювати у штатному режимі. Компанія також не отримуватиме "економічну вигоду" від роботи російських дочірніх підприємств протягом перехідного періоду: зараз їхня працездатність забезпечена за рахунок внутрішніх ресурсів і не вимагає додаткових інвестицій від материнського бізнесу.

За даними Союзу золотопромисловців, Kinross Gold є третьою золотодобувною російською компанією за обсягом виробництва у 2021 році.

Економічна правда