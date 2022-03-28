Газовый пинг-понг и пивной бойкот: итоги на экономическом фронте 28 марта

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Россия продолжает отправлять тысячи своих солдат на поля битвы в Украине и пытается проводить контрнаступления на позиции украинских воинов. Аккумулированные россией ресурсы пока позволяют финансировать активную агрессию против Украины, несмотря на санкционные ограничения, наложенные Западом.

Самый болезненный сектор российской экономики — энергетика до сих пор остается почти без внимания санкций. Более того, россия пытается нанести контрудар и на экономическом фронте и не отказывается от планов шантажировать Европу остановкой поставки своего голубого топлива.

Между тем граждане России чувствуют санкции Запада гораздо сильнее, чем российское государство и лица, приближенные к власти. Малый и средний бизнес сообщает о существенном ухудшении своего экономического положения. Российская инфраструктура оказалась на грани превращения в грудь металлолома без доступа к западным запчастям и технологиям.

Экономический фронт войны скоро может опустить руководство кремля на землю. И сама российская власть может сыграть в этом не последнюю роль.

Газ за рубли? Нет, не слышали

Несмотря на четкую позицию ключевых покупателей российского газа среди европейских компаний о том, что платить за голубое топливо москвы ее же валютой никто не собирается, кремль, похоже, решил продлить свой авантюрный шантаж Европы.

Так, российский диктатор поручил правительству, Газпрому и российскому центробанку ежемесячно отчитываться о переводе газовых контрактов, заключенных со странами ЕС, в рубли. Первый такой отчет на столе в кремле ожидается уже к 31 марта.

Такие требования содержатся в перечне поручений президента России, опубликованного в понедельник.

"Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом "Газпром" реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль" , – говорится в документе.

Власти россии не теряют надежды шантажировать Запад, несмотря на то, что такой шантаж — это как выстрел себе в ногу. В случае если он не сработает, россия сама освободит себя от львиной части бюджетных поступлений и поступлений валюты в экономику.

То, что российский шантаж не сработает, подтверждают лидеры стран G7, среди которых представители крупнейших импортеров российских энергоресурсов.

"Все министры G7 согласились, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", - сообщил министр экономики и защиты окружающей среды Германии Роберт Габек после конференции G7.

"Попытка путина разделить нас очевидна, но, как вы видите из этого большого единства и решительности, нас не разделить", - добавил министр.

Более того, в Евросоюзе четко дали понять кремлю, что больше не считают россию надежным поставщиком газа, а ее энергетический шантаж приведет лишь к тому, что страна просто потеряет рынок сбыта своего голубого топлива.

Так, представитель ЕС по внешним делам Жозеп Боррель заявил, что Европа может найти замену российскому газу в течение следующих двух лет.

"Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень от них зависимы. Сейчас кажется, что они (Россия – ред.) ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники, и Ближний Восток играет большую роль", — отметил он.

Кроме газа, россия очень зависима еще и от экспорта нефти. Нефтяной рынок намного гибче, чем газовый, так что у России здесь гораздо меньше рычагов шантажа на свет.

Санкции против России и бойкот страны цивилизованным миром уже ударили по доходам агрессора от экспорта нефти. Страна была вынуждена сократить объемы экспорта черного золота на четверть за последнюю неделю. Кровавую российскую нефть никто не хочет покупать.

Падающая экономика

Драйвером экономического роста во всем цивилизованном мире малый и средний бизнес. Предпринимательство создает базис для развития среднего класса, который в свою очередь дает толчок для зарождения гражданского общества.

Неудивительно, что в российской экономике малый и средний бизнес играет очень незначительную роль, а с его проблемами власть не то, что не учитывает, но даже в какой-то мере заинтересована в их возникновении.

У большинства российских предпринимателей, опрошенных аналитическим центром НАФИ, за последний месяц возникли определенные финансовые затруднения. Так, 54% сообщили о падении продаж, а 83% малого бизнеса сообщили, что начали сокращать расходы, прежде всего на рекламу и ИТ. Некоторые предприятия отметили, что начали сокращать штат, уменьшать зарплату или отказались от аренды офиса.

О проблемах сообщают и владельцы ресторанов. Из-за санкций против России логистические цепочки нарушились, а из-за девальвации рубля покупать продукты стало гораздо сложнее еще и с финансовой точки зрения.

Крупные западные компании, по каким-то причинам продолжающие работать в России, предстали перед другой проблемой: они не знают, могут ли платить арендную плату за офисы в центре москвы, принадлежащие подсанкционным российским олигархам.

Те западные технологи, которые остаются работать в России, из-за санкций будут отмирать. К примеру, это касается мобильной связи. Резервов запчастей и оборудования для поддержания работы вышек связи хватит всего на 6 месяцев. Дальше могут начаться системные сбои.

Второй круг бойкота россии

В начале войны и массового бойкота России, международные компании часто не спешили полностью уходить с рынка. Многие приостанавливали запланированные новые инвестиции или только приостановили или сокращали бизнес-операции. В настоящее время таких компаний около 230.

Прекращение крупного бизнеса – это нелегкий и длительный процесс. Скорее всего, большинство компаний полагало, что война решится в течение условно месяца, а с этим отменятся и санкции – в таком случае нецелесообразно приступать к сложным юридическим процедурам, чтобы потом откатывать все обратно.

Сейчас, когда прошло больше месяца после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, боевые действия не утихают, а риторика и санкции ужесточаются, компаниям становится очевидно, что скоро российско-украинская война не закончится. Это заставляет их просматривать свои предыдущие позиции. Именно поэтому понемногу появляются обновленные шаги компаний по бизнесу в России.

Сразу два пивных гиганта, изначально планировавших прекратить новые инвестиции, сегодня объявили о полном выходе с российского рынка. Нидерландская пивоваренная компания Heineken N.V. и датский Carlsberg Group прекращают деятельность в России. Обе группы обещают позаботиться о сотрудниках – в компаниях работало 1800 и 8400 сотрудников соответственно.

Западные санкции делают все более токсичными не только российские рынки, но и российские деньги, что вынуждает финансовые учреждения разрывать связи со страной-агрессором.

Сегодня сразу два инвестиционных фонда стран Востока заявили, что не будут осуществлять новые инвестиции в Россию – это Mubadala Investment Company Объединенных Арабских Эмиратов и Катарский Qatar Investment Authority.

Что важно, оба института – это суверенные инвестфонды, осуществляющие инвестиции в государственный сектор России. Так, Mubadala Investment Company имеет общие инвестиции с Российским фондом прямых инвестиций на сумму $2,3 млрд (в частности, акции компании Газпромнефть-Восток), а QIA владеет 19% Роснефти. Следовательно, решение о приостановке инвестиций следует рассматривать не только как экономический, но и как политический шаг.

Кроме того, от своего российского бизнеса отказывается швейцарская банковская группа Credit Suisse Group, а Европейский банк реконструкции и развития начинает свои представительства в Москве и Минске.

От санкций и бойкота россии страдают не только государственные, но и международные компании, которые решили при всем том оставаться работать на рынке. Например, известный производитель упаковки Tetra Pak уже вынужден отказываться от производства некоторых видов упаковок из-за отсутствия поставок сырья. Сейчас речь идет о 2-литровых паках для вина и напитков. Производители этих продуктов даже повышают цены на свои линейки в этой таре, чтобы снизить спрос потребителей.