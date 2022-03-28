У РФ падають продажі у малого і середнього бізнесу: почали економити на рекламі й IT

У РФ в більшості малого та середнього бізнесу впали обсяги продажів - лише 16% підприємців не помітили змін.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на результати опитування аналітичного центру НАФІ.

"Більш як половина російських підприємців - 54% - зазначили, що обсяги продажів у їхніх компаніях знизилися (серед представників мікробізнесу 65% відзначили зниження обсягів продажів). Це призвело до необхідності скорочувати поточні витрати - на це пішли 83% компаній", - йдеться у повідомленні.

Найпоширенішою мірою скорочення витрат у компаніях стало зниження витрат на IT, рекламу та маркетинг (37% компаній).

Далі йде скорочення штату (23%), скорочення зарплати (16%), повна або часткова відмова від оренди офісу (16%), переведення співробітників на віддалений формат роботи (15%). Лише 16% підприємців не помітили змін, які б позначилися на їхньому бізнесі.

Найчастіше про відсутність змін говорять представники середнього бізнесу (37%) і компанії, що працюють на ринку більше 10 років (22%).

Опитування проведено у березні, опитано було 500 представників малого та середнього бізнесу всіх основних галузей економіки. Респондентами виступали власники бізнесу, перші особи компаній та індивідуальні підприємці.

Еоконмічна правда