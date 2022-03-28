Країни Великої Сімки не платитимуть за газ в рублях

Країни Великої Сімки заявили, що не платитимуть за російський газ рублями, як того хоче Кремль.

Про це заявив міністр енергетики Німеччини Роберт Габек після конференції з міністрами енергетики країн G7, повідомляє Reuters.

Міністри енергетики Групи семи найбільш промислово розвинених країн відхиляють вимоги Кремля щодо того, аби "недружні" країни платили за російський газ рублями.

"Усі міністри G7 погодилися, що це одностороннє і явне порушення існуючих контрактів", – сказав Габек. Міністри "ще раз підкреслили, що укладені договори є дійсними, і компанії повинні їх поважати... оплата в рублях неприпустима, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимоги Путіна", – заявив він.

"Спроба Путіна розділити нас очевидна, але, як ви бачите з цієї великої єдності та рішучості, нас не розділити", – додав міністр.

До G7 входять такі країни як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія та Канада. Нагадаємо, що США ввели повне ембарго на російську нафту та газ.

Нагадуємо:

Президент РФ Владімір Путін доручив уряду "Газпрому" і центробанку країни щомісяця звітувати про переведення газових контрактів з ЄС в рублі.

В РФ вирішили перевести оплати за постачання російського газу на експорт у "недружні країни" на російські рублі.

Прем'єр-міністри країн Європейського Союзу заявляють, що розраховуватися з Російською Федерацією за постачання газу в рублях є неможливим.







