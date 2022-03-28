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Щотижневий експорт нафти з Росії впав на 26%

Понеділок, 28 березня 2022, 16:57 - Ілля Колдомасов

Згідно з галузевими даними, за тиждень із 17 по 23 березня експорт нафти з Росії скоротився більш ніж на чверть порівняно з попереднім тижнем.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, середньодобові постачання в країні досягли 495 300 тонн, що на 26,4% менше ніж тижнем раніше. Це еквівалентно приблизно 3,63 мільйонів барелів на день.

"Різке зниження сталося, коли Росія зіткнулася зі зростаючим прагненням багатьох з її звичайних споживачів знайти альтернативні джерела енергії після вторгнення  в Україну", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Лише кілька країн, включаючи США та Велику Британію, запровадили явні заборони на імпорт російської нафти. Тим не менш, багато покупців країни влаштували добровільний страйк покупців у відповідь на війну.

Великі компанії, такі як Shell Plc та TotalEnergies SE, заявили, що мають намір поступово відмовитися від закупівель нафти та палива в Росії.

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