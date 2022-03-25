Страны ЕС договорились о совместных закупках газа

Страны Евросоюза договорились о совместных закупках газа на пути к укрощению высоких цен на газ, и таким образом создают рычаг влияния против РФ.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала на пресс-конференции по итогам заседания.

Она отметила, что ЕК рассматривала разные сценарии того, как можно смягчить влияние высоких цен на энергетику на потребителей и бизнес, в частности – денежную поддержку государства, ваучеры, льготные налоги, прайс-кепы. Все настройки имели свои плюсы и минусы, заметила фон дер Ляен.

Энергетический микс и конкретные ситуации всех стран-членов очень разные, продолжила она, но считает, что блок должен действовать вместе, чтобы показать свой вес на рынке.

"Поэтому я настаивала на мощной европейской позиции. Если посмотрим на рынок газа, то 75% мирового рынка – европейские страны. У нас самая большая покупательная способность, и поэтому мы будем использовать нашу общую рыночную власть вместо того, чтобы опередить друг друга и повышать цены еще дальше", – заявила президент ЕК.

Кроме того, отметила фонд дер Ляен, ЕС предлагает установить минимальный запас в газовых хранилищах (ПХГ) на уровне 80% в этом году, а на следующий увеличить норму до 90%, чтобы уберечься от перебоев в поставках.





