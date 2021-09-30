Всі розділи
Укр / Рус

Росія використовує кризу з цінами на газ для залякування ЄС - Стефанішина

Четвер, 30 вересня 2021, 10:51
 
unsplash

Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський союз піти на поступки щодо енергетичної безпеки.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'юEUobserver.

"Ми можемо бачити, що відбувається з цінами на газ, які ми сприймаємо як інцидент гібридної війни, в основному... сигнал, який Росія посилає до європейських столиць: "Ми дійсно маніпулюємо цінами, тому вам слід запустити "Північний потік-2" для стабілізації цін". Для нас це чіткий наратив", - сказала Стефанішина.

Віцепрем'єрка наголосила на необхідності того, щоб "Північний потік-2" був прив'язаний до законодавства ЄС, і це має бути викладено в декларації після саміту Україна-ЄС.

"І Німеччина повинна пояснити свою обіцянку ввести нові санкції ЄС проти Росії, якщо вона зловживатиме "Північним потоком-2". Це дійсно важливо, щоб ми мали спільне розуміння червоних ліній, тому що червоні лінії для нас і для Німеччини ... можуть бути різними", - сказала вона.

Ціни на газ в Європі вже кілька тижнів зростають. 29 вересня вартість жовтневих ф'ючерсів на газ TTF на біржі Ice Futures досягла $1050 за 1000 кубометрів. Таким чином, ціна на газ в Європі оновила історичний максимум.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". 

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

Читайте також колонку Олени Зеркаль щодо ситуації довкола "Північного потоку-2" і поставок газу: Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Газпром газ ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна висловила Єврокомісії позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини 29 вересня 2021, 10:10
Угорщина звинуватила Україну в порушенні суверенітету через реакцію на угоду з "Газпромом" 28 вересня 2021, 11:24
Україна переносить зустріч з Угорщиною і звернеться до ЄС через російсько-угорську угоду про газ 27 вересня 2021, 14:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!