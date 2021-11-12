"Газпром" відбирає газ зі своїх європейських сховищ – ГТС

getty images

Попри заяви про наповнення "Газпромом" підземних газових у Європі, їхні обсяги скорочуються.

Про це повідомив голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

За останні три дні запаси газу у ПСГ "Газпрому" зменшилися на 0.15%. Зокрема, за даними європейських операторів ПСГ, у Rehden за 9 і 10 листопада було закачано лише 2,8 млн кубометрів газу до рівня заповненості 9,58%.

Також з 8 листопада зі сховищ Jemgum (заповненість 87,4%) і Haidach (54,2 %) йде відбір. За 9–10 листопада відібрано 10 млн і 6 млн кубометрів відповідно.

Ще одне сховище "Газпрому", Bergermeer у Нідерландах, заповнене на 30,71% – з нього також йде відбір газу.

Середній рівень запасів у всіх сховищах у ЄС, посилається Макогон на дані AGSI+, становить 75,3%, і вже розпочався період відбору.

Крім того, поставки російського газу відбуваються на дуже низьких рівнях через газогін Ямал-Європа, повідомляє Reuters.

На тлі цього, ціни підлетіли до 79,5 євро за МВт-год, або 955 дол за тисячу кубів 12 листопада. Протягом дня вони опустилися до 900 дол/тисячу кубів.

дані ice

Нагадуємо:

"Газпром" збільшив заявку на транзит через Україну до законтрактованих обсягів, на тлі поставок у Європу ціни впали до 800 доларів за тисячу кубів.

У четвер, 28 жовтня, президент Росії Владімір Путін дав розпорядження очільнику Газпрома Олексію Міллеру збільшити з листопада закачування газу до підземних сховищ компанії у Європі.

Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".

Внаслідок таких дій газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Економічна правда





