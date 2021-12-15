Країнам ЄС хочуть дозволити спільно купувати газ, аби уникнути дефіциту

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Єврокомісія запропонувала дозволити країнам блоку спільно закуповувати стратегічні запаси газу, аби вберегтися від дефіциту.

Про це повідомляє Reuters.

Першими зміни до законодавства, які дозволять здійснювати спільні закупівлі, пропонували Іспанія, Греція та Румунія. Зокрема, Іспанія пропонувала такі зміни ще у жовтні – тоді їх підтримали не всі країни ЄС.

Таким чином у ЄС шукають шляхи збільшення запасів газу. Восени ціни на газ зросли до рекордних рівнів, що зумовлено скороченням поставок російського блакитного палива в умовах виснажених сховищ.

Пропонується, що газотранспортні системи країн зможуть об’єднуватися та разом здійснювати закупівлі стратегічних запасів газу – на випадок, якщо на ринку станеться критичний дефіцит.

Участь у спільних закупівлях буде добровільною, країни лише повинні будуть повідомити ЄК щодо обсягів закупівлі, ціни та переваг угоди.

Таком країни ЄС повинні будуть звітувати про рівень заповненості своїх сховищ під час оцінки ризиків газопостачання. Зокрема, країни розкриватимуть дані про сховища у власності іноземців. Якщо виявлять ризики, операторів можуть зобов’язати здійснити стратегічну закупівлю газу.

Reuters зазаначає, що посадовці окремих країн ЄС не вбачають участі своїх країн у такій системі закупівель.

Водночас пропозиція щодо спільних закупівель не зможе вступити в дію вчасно, аби подолати цінове ралі на газ взимку. Для її ухвалення можуть знадобитися місяці перемовин між Європарламентом та країнами-членами блоку.

Цими ж змінами пропонується ліквідувати довготермінові газові контракти до 2050 року, коли ЄС планує досягти кліматичної нейтральності. Наразі газ забезпечує чверть енергетики ЄС, водночас 90% газу імпортується.

В умовах зеленого переходу операторам газотранспортних систем країн також пропонують змішувать природний газ з воднем з часткою останнього у 5% з 2025 року.

Читайте більше у тексті Богдана Мірошниченка: Розкол у ЄС та повернення вугілля. Як Європа бореться з енергетичною кризою

Нагадуємо:

Ціни на газ у Європі перетнули позначку у 1500 доларів за кубометр – вперше з жовтня, коли максимальні значення злетіли до 2 тисяч доларів.

Країни Євросоюзу на екстреній зустрічі міністрів не змогли домовитися щодо подолання енергетичної кризи на ринку.

Економічна правда