Міжнародне енергетичне агентство звинуватило РФ у поглибленні газової кризи

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Голова Міжнародного енергетичного агентства звинуватив РФ у погіршенні газової кризи у Європі та натякнув на використання низьких поставок з політичною метою.

Про це повідомляє Financial Times.

Фаті Біроль, очільник МЕА, заявив, що Росія притримує щонайменше третину запасів газу, які могла би транспортувати до Європи.

Він звинуватив Росію в обмеженні поставок газу в Європу в період "посиленої геополітичної напруженості". Таким чином він натякнув, що Москва штучно створила енергетичну кризу в політичних цілях.

"Ми вважаємо, що через поведінку Росії на європейському газовому ринку з’явилися ознаки дефіциту", – сказав Біроль. "Зауважу, що сьогодні низькі надходження російського газу до Європи збігаються із загостренням геополітичної напруженості щодо України".

Йдеться про нарощування російських військ на кордоні з Україною, про яке вперше повідомило видання The Washington Post у жовтні. У січні Росія почала перекидати до українського кордону військові гелікоптери.

При цьому російський "Газпром" виснажує свої європейські сховища, аби посилити вплив від обмежених поставок. За його словами, компанія контролює лише 10% потужності ЄС, водночас низькі запаси їхніх сховищ відповідають за половину дефіциту ЄС.

Біроль зазначив, що сховища заповнені на близько 50% потужності в порівнянні з 70%, властивих для січня.

МЕА – міжнародна організація, що функціонує в рамках ОЕСР та фінансується нею.

Нагадуємо:

Сенат США голосуватиме в четвер, 13 січня, за законопроєкт республіканця Теда Круза про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" у Європі, який вводить обмеження проти газопроводу протягом 15 днів після його прийняття, незалежно від того, чи здійснить Росія нове вторгнення в Україну.

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2200 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Економічна правда