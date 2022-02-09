Новости 9 февраля: 500 гривень за бустер, инфляция, торговля между Украиной и РФ

О 500 гривень за бустер. Кабинет министров принял решение расширить программу выплат для вакцинированных граждан и перечислить дополнительные 500 гривень за бустерную дозу.

Об инфляции. В январе инфляция в Украине составила 10% в годовом исчислении – неизменно от темпов по итогам 2021 года.

О торговле между Украиной и РФ. Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%.

О ВВП. Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составил 3,2%.

О ГПЗКУ. Госаудитслужба проведет аудит Государственной продовольственно-зерновой корпорации, которая в январе не смогла выплатить 95 млн долл по кредиту китайскому Эксимбанку.

О горючем на АЗС. Горючее на автозаправочных станциях дальше быстро дорожает, и только с 8 на 9 февраля средняя цена выросла на 41 копейку.

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