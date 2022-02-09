Все разделы
Укр / Рус

За вакцинацию бустером насчитают еще 500 гривень: когда получить

Среда, 9 февраля 2022, 13:23 - Дана Гордийчук
 
getty images

Кабинет министров принял решение расширить программу выплат для вакцинированных граждан и решил перечислить дополнительные 500 гривень за бустерную дозу.

Об этом известно с заседания правительства 9 февраля.

Средства можно будет получить в рамках программы єПідтримка с 14 марта. Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, от COVID-19 уже вакцинировалось 50% взрослого населения.

Кроме того, решением правительства увеличивается срок действия счетов для выплат, а также срок использования средств с 4 месяцев до 9 месяцев.

Постановление одобрено с однодневной доработкой.

Напоминаем:

Правительство расширило действие программы "єПідтримка" на подростков в возрасте 14-18 лет.

Программу выплат вакцинированным украинцам "єПідтримка" хотят расширить и разрешить тратить средства на образовательные и коммунальные услуги.

Украинцы, которые сделают бустерную, третью дозу прививки от коронавируса получат через портал "Дія" еще 500 гривень в рамках программы "єПідтримка".

Министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП отметил, что денег на выплату 500 грн гражданам, сделавшим бустерную дозу вакцины от COVID-19, в бюджете пока не хватает

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

вакцина

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Ковидная" тысяча вакцинированным: ПриватБанк начал оформлять карточки для подростков 4 февраля 2022, 15:25
"Тысячу за вакцинацию" расширили на подростков 2 февраля 2022, 13:44
В Дії появились сертификаты о бустерной дозе 1 февраля 2022, 09:37
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте