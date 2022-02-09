Дефолт по китайскому кредиту: проведут аудит ГПЗКУ

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Госаудитслужба проведет аудит Государственной продовольственно-зерновой корпорации, которая в январе не смогла выплатить 95 млн долл по кредиту китайскому Эксимбанку.

Об этом на заседании правительства заявил министр финансов Сергей Марченко.

Так, аудиторам правительство поручило "изучить вопросы целевого использования, своевременности возврата кредитов и ссуд, привлеченных под государственные гарантии, вопроса законности расходов средств ГПЗКУ".

Также аудиторы должны оценить возможность ГПЗКУ рассчитаться с государством за выполнение гарантированных обязательств.

Читайте больше о происходящем в Госзерновой корпорации в статье ЭП: Дефолт трех президентов и пяти правительств: как зерновая госкорпорация оставила украинцам долг на миллиард долларов

Напоминаем:

Ранее Минфин сообщил ЭП, что перевел вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком.

В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.

Из суммы в 96,4 млн долларов, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер оплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи в сумме 87,6 млн долларов были уплачены Министерством финансов в рамках госгарантии – это около 2,5 млрд грн. Предание состоялось 21 января.

В декабре 2012 года ГНСК получила 1,5 млрд долларов кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины на поставки украинского зерна в Китай.

Ранее ЭП уже сообщала, что государственная зерновая корпорация Украины не располагает достаточными средствами на выплаты по китайскому кредиту. Только за три квартала 2021 года ГПЗКУ получила 328 млн грн чистого убытка, а за последние 5 лет – 10 млрд грн.

В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица корпорации совершили растрату имущества – они якобы производили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости. По данным правоохранителей, эти операции нанесли ущерб для госкомпании более чем на 57 млн долларов.

Позже Нацполиция задержала руководителя "ГПЗКУ" Андрея Власенко при попытке побега из Украины в аэропорту "Жуляны".

Как ранее сообщала ЭП, "Батькивщина" дала голоса за бюджет-2021 в обмен на назначение Андрея Власенко в ГПЗКУ. Власенко был депутатом Николаевского областного совета от "Батькивщины".

В 2015 году ЭП опубликовала расследование о вымывании средств из корпорации: Как ГПЗКУ превратилась в корпорацию монстров. По подсчетам ЭП, за 2012-2014 годы из ГПЗКУ было вымыто более 200 млн дол. Часть средств была выведена из компании в 2014 году, когда уже сменилась власть.

Экономическая правда