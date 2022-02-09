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Укр / Рус

Горючее на АЗС дорожает: А-95 уже более 34 гривень за литр

Среда, 9 февраля 2022, 16:39 - Дана Гордийчук
 
unsplash

Горючее на автозаправочных станциях дальше быстро дорожает, и только с 8 на 9 февраля средняя цена выросла на 41 копейку.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Средняя цена на горючее марки А-92 выросла на 41 копейку до 33,2 грн/л. Касательно марки А-95, она также подорожала на 41 копейку до 34,12 грн/л.

Дизтопливо 9 февраля выросло в цене на 41 копейку до 33,4 грн/л.

Так, консолидированная сеть группы "Приват" (Авиас, ANP, Укрнафта и другие) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

На станциях AMIC бензины подорожали на 55 коп/л, а в сети "БРСМ-Нефть" бензины подорожали на 27 коп/л, ГП – на 26 коп/л. В сети Marshal на 50 коп/л выросли цены на все виды топлива.

Компания

А-92

А-95

ДТ

9.02

Изм.

9.02

Изм.

9.02

Изм.

ОККО

34,99

0,00

35,84

0,00

35,30

0,00

WOG

34,99

0,00

35,84

0,00

35,30

0,00

Авиас

31,95

1,00

32,95

1,00

32,00

1,00

Укрнафта

32,00

1,00

33,00

1,00

32,00

1,00

AMIC

34,44

0,55

35,44

0,55

34,94

0,47

Shell

34,99

0,00

35,84

0,00

35,30

0,00

SOCAR

35,48

0,00

35,84

0,00

36,98

0,00

БРСМ-Нафта

31,85

0,27

32,85

0,27

31,79

0,26

KLO

34,39

0,00

34,99

0,00

34,59

0,00

Параллель

35,54

0,00

35,84

0,00

37,95

0,00

Автотранс

34,98

0,00

35,48

0,00

34,98

0,00

UPG

33,70

0,00

34,50

0,00

33,00

0,00

Укргаздобыча

34,10

0,50

34,90

0,50

34,10

0,50

BVS

34,09

-0,20

34,89

-0,20

34,39

-0,10

Chipo

32,93

0,00

33,76

0,00

32,77

0,14

Авантаж 7

32,45

0,00

33,45

0,00

32,35

0,00

Marshal

31,40

0,50

32,40

0,50

31,00

0,50

Mango

32,49

0,00

33,49

0,00

32,48

0,00

Фактор

32,00

0,50

33,00

0,50

31,10

0,30

Motto

31,79

0,23

32,74

0,23

31,84

0,20

Читайте больше в статье ЭП: Цены на АЗС растут безумными темпами, Беларусь угрожает перекрыть вентиль: к чему готовиться водителям

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