Горючее на АЗС дорожает: А-95 уже более 34 гривень за литр

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Горючее на автозаправочных станциях дальше быстро дорожает, и только с 8 на 9 февраля средняя цена выросла на 41 копейку.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Средняя цена на горючее марки А-92 выросла на 41 копейку до 33,2 грн/л. Касательно марки А-95, она также подорожала на 41 копейку до 34,12 грн/л.

Дизтопливо 9 февраля выросло в цене на 41 копейку до 33,4 грн/л.

Так, консолидированная сеть группы "Приват" (Авиас, ANP, Укрнафта и другие) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

На станциях AMIC бензины подорожали на 55 коп/л, а в сети "БРСМ-Нефть" бензины подорожали на 27 коп/л, ГП – на 26 коп/л. В сети Marshal на 50 коп/л выросли цены на все виды топлива.

Компания А-92 А-95 ДТ 9.02 Изм. 9.02 Изм. 9.02 Изм. ОККО 34,99 0,00 35,84 0,00 35,30 0,00 WOG 34,99 0,00 35,84 0,00 35,30 0,00 Авиас 31,95 1,00 32,95 1,00 32,00 1,00 Укрнафта 32,00 1,00 33,00 1,00 32,00 1,00 AMIC 34,44 0,55 35,44 0,55 34,94 0,47 Shell 34,99 0,00 35,84 0,00 35,30 0,00 SOCAR 35,48 0,00 35,84 0,00 36,98 0,00 БРСМ-Нафта 31,85 0,27 32,85 0,27 31,79 0,26 KLO 34,39 0,00 34,99 0,00 34,59 0,00 Параллель 35,54 0,00 35,84 0,00 37,95 0,00 Автотранс 34,98 0,00 35,48 0,00 34,98 0,00 UPG 33,70 0,00 34,50 0,00 33,00 0,00 Укргаздобыча 34,10 0,50 34,90 0,50 34,10 0,50 BVS 34,09 -0,20 34,89 -0,20 34,39 -0,10 Chipo 32,93 0,00 33,76 0,00 32,77 0,14 Авантаж 7 32,45 0,00 33,45 0,00 32,35 0,00 Marshal 31,40 0,50 32,40 0,50 31,00 0,50 Mango 32,49 0,00 33,49 0,00 32,48 0,00 Фактор 32,00 0,50 33,00 0,50 31,10 0,30 Motto 31,79 0,23 32,74 0,23 31,84 0,20

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