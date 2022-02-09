Украина и Россия нарастили объемы торговли

Stanislav Krasilnikov / TASS

Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 12,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 22,8%.

Об этом сообщает российское издание РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России.

По данным Государственной таможенной службы Украины, рост торговли между странами составил почти на 39%.

Расхождения в данных таможен объясняются тем, что российская таможня считает торговлю с временно оккупированными территориями Украины как торговлю с Украиной. Украинская таможня данные о торговле между ОРДЛО и Россией в свою статистику не включает и даже не владеет этой информацией.

Поставки из России, по данным россиян, выросли почти на 29%, до 8,1 миллиарда долларов; поставки из Украины – на 12,5%, до 4,2 миллиарда долларов. Отрицательно сальдо торговли товарами для Украины составило почти 3,9 миллиарда долларов.

По данным украинской таможни, общий товарооборот составил 10,1 миллиарда долларов: поставки российских товаров в Украину – 6,65 миллиарда, украинских в Россию – 3,44 миллиарда.

Отрицательное сальдо торговли товарами для Украины таможня определила в 3,21 миллиарда долларов.

Больше всего в 2021 году из России в Украину было поставлено энергоносителей – на 4 миллиарда долларов. В эту цифру входят закупки угля – 1,55 миллиарда долларов, рост в 1,5 раза, готовых нефтепродуков (в основном дизельного топлива) – 1,24 миллиарда долларов, сжиженного газа – 960 миллионов долларов (рост в 3,5 раза), кокса – 230 миллионов (рост в 6,2 раза).

Газ и ядерное топливо Украина в 2021 году у России не покупала.

Главной позицией украинского экспорта в Россию в 2021 году с большим отрывом стал глинозем. Его с принадлежащего "Русалу" завода в Николаеве было поставлено на 626 миллионов долларов.

Еще пять позиций в топ-10 экспорта в Россию заняла металлопродукция на общую сумму 791 миллион долларов.

На 77 миллионов было поставлено насосов для жидкостей, на 61 миллион – упаковочных изделий из пластмассы, на 46 миллионов – керамической плитки.

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