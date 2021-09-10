Шмыгаль о локомотивах Alstom для УЗ: Украина не подпишет контракт без локализации
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не подпишет контракт на поставку локомотивов Alstom без достаточной локализации производства.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос нардепов.
Шмыгаль рассказал, что Украина и французская компания Alstom подписали рамочное соглашение, которое определяет условия сотрудничества - позже эти условия должен закрепить контракт.
"Договор подписан только рамочный", - сказал премьер.
"Без соблюдения договоренностей по локализации, конечно, никаких коммерческих договоров, подписанных в других условиях профильным министерством, не будет", - заверил Шмыгаль, комментируя реплику нардепа Дмитрия Кисилевского, что Alstom не будет придерживаться локализации в 35%.
Напоминаем:
В рамках ратифицированной Верховной Радой соглашения 1 июля УЗ приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта - 882,5 млн евро.
Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.
Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.
Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.
В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.
Экономическая правда
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