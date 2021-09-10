Шмыгаль о локомотивах Alstom для УЗ: Украина не подпишет контракт без локализации

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не подпишет контракт на поставку локомотивов Alstom без достаточной локализации производства.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос нардепов.

Шмыгаль рассказал, что Украина и французская компания Alstom подписали рамочное соглашение, которое определяет условия сотрудничества - позже эти условия должен закрепить контракт.

"Договор подписан только рамочный", - сказал премьер.

"Без соблюдения договоренностей по локализации, конечно, никаких коммерческих договоров, подписанных в других условиях профильным министерством, не будет", - заверил Шмыгаль, комментируя реплику нардепа Дмитрия Кисилевского, что Alstom не будет придерживаться локализации в 35%.

Напоминаем:

В рамках ратифицированной Верховной Радой соглашения 1 июля УЗ приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта - 882,5 млн евро.

Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Экономическая правда