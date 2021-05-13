Французский Alstom готов локализовать в Украине до 35% производства электровозов – министр

Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мер.

"Например, что касается контракта на поставку электровозов, Alstom готов локализовать в Украине до 35% производства и обслуживания. В начале обсуждения Alstom планировала локализовать около 20% производства в Украине.

Мы поняли, что этого было недостаточно. Это яркое свидетельство нашей готовности учитывать законный запрос украинской власти", - сказал министр.

По его словам, Франция полностью понимает просьбу президента Украины Владимира Зеленского, который хочет, чтобы французские компании, которые участвуют в контрактах с Украиной, разместили значительную часть своих производств в Украине.

"Это вполне законное требование, и мы поступили соответствующим образом", - добавил Ле Мер.

Министр сказал, что у Франции длинная история с Украиной, и он полон решимости открыть новую главу этого долгого пути с экономической точки зрения.

"В Украине существует значительная сеть французских компаний: сейчас в стране создано 160 французских компаний, в которых работают 30 тыс человек. Это делает французские компании ведущими международными работодателями в Украине.

Мы также хотим укрепить наши связи в очень конкретных секторах: коммунальные услуги по распределению питьевой воды, энергетика, инфраструктура и транспорт, такие как поезда, здравоохранение и, конечно же, сельское хозяйство. Во всех этих сферах, я думаю, есть возможности для углубления и расширения отношений", - резюмировал Ле Мер.

Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли.

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Сейчас доля электрифицированных путей "Укрзализныци" составляет 47%, при этом парк электровозов насчитывает около 800 единиц, их средний возраст равен 39,2 годам, а изношенность - 92%.