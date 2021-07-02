Укрзализныця приобретет 130 грузовых электровозов у французской Alstom

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В рамках ратифицированной Верховной Радой соглашения 1 июля УЗ приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта - 882,5 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

1 июля ВР ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Францией по обновлению парка грузовых электровозов УЗ. Предусматривается поставка 130 грузовых электровозов компании "Alstom": 80 - двухсистемных, и еще 50 - односистемних.

"В Украине сейчас катастрофическая ситуация с электровозами. Большинство из них изготовлены в промежутке 60-80-х годов прошлого века, степень износа - почти 90%. Это привело к тому, что сам парк электровозов наполнен лишь на 60% от общей потребности", - отметил Александр Кубраков, министр инфраструктуры.

Благодаря этой сделке УЗ сможет обновить свой локомотивный парк по выгодным кредитным условиям. Общая сумма контракта 882,5 млн евро, из них 85% (750 млн евро) - это кредитные средства правительства Французской Республики. Срок кредита - 10 лет.

В рамках соглашения также предусматривается локализация производства в Украине на уровне 35%, что планируется закрепить в коммерческом контракте. Также предполагается локализованное обслуживание украинскими компаниями и обучение работников УЗ.

В Укрзализныце объяснили, что двухсистемные электровозы помогают решить проблему наличия различных систем электрического тока в сети железной дороги. Поэтому для перевозки грузов с одной части Украины в другую УЗ вынуждена заменять локомотивы.

Напоминаем:

Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Экономическая правда