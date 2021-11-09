Кубраков рассказал, когда подпишут контракт с Alstom на поставку 130 локомотивов

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Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что контракт с Alstom на поставку УЗ 130 электролокомотивов подпишут до конца этого года.

Об этом он сказал во время форума "Большое строительство: новая железная дорога".

"Сегодня мы по инициативе президента начинаем новый этап железных изменений – Новая Украинская железная дорога. Это большая часть "Большого строительства", которая о рабочих местах, о наполнении бюджета, о безопасности и комфорте украинцев при пассажирских перевозках.

Это и об изменении подходов к развитию инфраструктуры", - сказал во время выступления премьер Денис Шмигаль.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, УЗ "впервые за 20 лет в таком фокусе государства".

Он добавил, что есть два приказа о повышении тарифов – они в этом году дополнительно дадут УЗ 2 млрд грн, в следующем – 12,3 млрд грн.

"УЗ впервые в этом году вышла на прибыльные показатели. Не в рамках 1 месяца, а накопительным итогом с начала года. Это тот базис, из которого мы будем строить новую железную дорогу", – сказал министр.

Со следующего года начинают программу перезагрузки парка грузовых вагонов.

"Уровень локализации грузовых вагонов - более 95%. Все предприятия, задействованные в этой цепочке, они все украинские. Это 46 тысяч новых полувагонов и зерновозов. Эта модель не заработает без доступного лизингового механизма. Мы это тоже закладываем, мы планируем это в бюджете 2022 года", – рассказал Кубраков.

Он добавил, что контракт с французским концерном Alstom на поставку УЗ 130 электролокомотивов будет подписан до конца этого года.

"У нас уже есть постановление правительства, подписано межправительственное соглашение. Мы двигаемся в сторону подписания реального контракта. Я уверен: до конца этого года он будет подписан", - заверил Кубраков.

По его словам, французская сторона идет навстречу и "двигается в сторону локализации".

Также среди планов, по словам министра, - электрификация более 500 км путей до 2024 года, проект скоростного сообщения между Варшавой и Киевом (поезда 250 км+), по Мариуполю цель - поезд, который будет ехать из Киева за 10 часов (это примерно 3,5 млрд грн, планируют начать строить в 2022 году).

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина не подпишет контракт на поставку локомотивов Alstom без достаточной локализации производства.

В рамках ратифицированной Верховной Радой соглашения 1 июля УЗ приобретет у французской компании Alstom 130 грузовых электровозов, общая сумма контракта - 882,5 млн евро.

Французский концерн Alstom готов повысить уровень локализации в контракте на поставку электровозов в Украину до 35%.

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Экономическая правда