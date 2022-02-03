Новости 3 февраля: свободная торговля с Турцией, масштабный сбой в "Киевстар"

О Турции. Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

О сбое в "Киевстар". Оператор мобильной связи "Киевстар" испытал масштабный сбой, пользователи жаловались на отсутствие связи и списание средств.

O Meta. Материнская компания Facebook, Meta, на поздних торгах потеряла около 200 млрд долларов после публикации квартальных результатов.

О президентском университете. На территории ВДНХ в Киеве начали сносить павильон №19, где проводили городской фестиваль "Кураж" - на его месте построят одно из зданий Президентского университета.

О масле. Цены на продовольствие в мире выросли на 1,1% в январе в результате рекордных котировок растительного масла.

О долгах. За 2021 год численность долгов в Едином реестре должников выросла почти на 1,5 млн, а их суммарное количество увеличилось на 29%.

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Бой за таблицу Менделеева: как США и Китай борются за редкие металлы

В мире развернулась борьба за редкоземельные металлы. Цены бьют десятилетние рекорды и значительно влияют на стоимость товаров, в том числе электроники. Почему это происходит? (укр)