В "Киевстаре" произошел масштабный сбой

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Оператор мобильной связи "Киевстар" испытал масштабный сбой, пользователи жалуются на отсутствие связи и списание средств.

По сообщению пользователей, при попытке позвонить по телефону на другой номер появляется сообщение о нехватке средств на балансе. Проверить баланс при этом не удается, а после пополнения средств уведомление о недостатке баланса остается.

Также клиенты оператора не могут войти в приложение.

Скриншот из приложения Киевстар источник: эп

Проблемы начались в четверг около 9 утра. Горячая линия поддержки Киевстар перегружена, клиентов просят позвонить позже.

ЭП обратилась к оператору за комментарием.

Дана Гордийчук, ЭП