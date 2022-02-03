В "Киевстаре" произошел масштабный сбой
Четверг, 3 февраля 2022, 10:26
Оператор мобильной связи "Киевстар" испытал масштабный сбой, пользователи жалуются на отсутствие связи и списание средств.
По сообщению пользователей, при попытке позвонить по телефону на другой номер появляется сообщение о нехватке средств на балансе. Проверить баланс при этом не удается, а после пополнения средств уведомление о недостатке баланса остается.
Также клиенты оператора не могут войти в приложение.
Проблемы начались в четверг около 9 утра. Горячая линия поддержки Киевстар перегружена, клиентов просят позвонить позже.
ЭП обратилась к оператору за комментарием.
Дана Гордийчук, ЭП
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