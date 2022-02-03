Мировые цены на растительное масло установили новый максимум

unsplash

Цены на продовольствие в мире выросли на 1,1% в январе в результате рекордных котировок растительного масла.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Так, общий индекс цен на продовольствие составил 135,7 пункта в январе 2021 года, что на 1,1% превышает уровень декабря.

Цены на растительное масло в январе выросли на 4,2% против прошлого месяца до максимума за все время. Прежде всего, подорожание вызвано ограничением рабочей силы, погодными условиями и ростом цен на нефть.

Всё это ограничило поставки на мировом рынке. В частности, это повлияло на котировки подсолнечного масла, подкрепленные активным мировым спросом.

Цены на молочные продукты показали пятый месяц подряд увеличение на 2,4%, ведь сохраняется усиленный мировой спрос на масло и сухое молоко. При этом предложение, в частности, от производителей западной Европы, упало.

Индекс цен на зерно вырос всего на 0,1% по отношению к декабрю. Выросли экспортные цены на кукурузу и рис (+3,8% и +3,!% соответственно), цены на пшеницу упали на 3,1%.

Несколько выросли цены на мясную продукцию, прежде всего – мясо крупного рогатого скота. Сахар подешевел на 3,1% по сравнению с декабрем благодаря улучшенным прогнозам в крупнейших странах-экспортерах и ослаблению цен на этанол.

ФАО также прогнозирует мировое производство зерновых на уровне рекордных 2,8 млрд. тонн в этом году (+0,8% к прошлому году).

Напоминаем:

По итогам 2021 года цена на зерновые достигла максимального уровня с 2012 года и на 27,2% превысила показатель 2020 года.

Экономическая правда