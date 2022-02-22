Новости 22 февраля: санкции против РФ, ФРГ останавливает сертификацию Северного потока-2, бизнес собирает деньги на поддержку армии

О санкциях против РФ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против РФ за признание сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" – в частности, о санкциях против 5 российских банков.

О Северном потоке-2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта "Северный поток - 2" после признания Россией террористических группировок "Л/ДНР".

Член совета Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Европе ценой в 2000 евро за тысячу кубов после того, как Германия ввела санкции против "Северного потока - 2".

Об украинских евробондах. Еврооблигации Украины во вторник упали до новых минимумов, однако в течение дня несколько восстановились.

О поддержке бизнесом армии. Представители украинского бизнеса объединяются и собирают миллионы гривень в поддержку армии, некоторые донаты достигают пяти миллионов гривень.

Об энергорегуляторе. Глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк подал в отставку. Новым руководителем регулятора избрали Константина Ущаповского.

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Международные компании покидают воздушное пространство Украины. Что дальше?

Возможное вторжение России заставило мировые авиакомпании отозвать свои самолеты из Украины. Кто остался и как это скажется на авиасообщении? (укр)