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Глава энергорегулятора Тарасюк ушел в отставку: кто его заменит

Вторник, 22 февраля 2022, 18:55 - Алексей Павлыш
 
Валерий Тарасюк
фото: эп

Глава Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк подал в отставку. Новым руководителем регулятора избрали Константина Ущаповского.

Об этом он заявил во время открытого заседания регулятора 22 февраля.

"Это была последняя комиссия для меня как для главы НКРЭКУ", - сказал Тарасюк в конце открытого заседания, показав заявление об увольнении.

"Прямо сейчас на закрытом заседании - после того, как мы выйдем из эфира, потому что избрание главы по закону осуществляется на закрытом заседании путем тайного голосования, проведем голосование и выберем нового председателя", - добавил он.

"Я не буду делать никаких громких заявлений – сейчас это точно никому не нужно. Я доволен, что мы как страна не натворили глупостей вроде втягивания СНБО в кадровые вопросы, как было указано в известном протоколе Антикризисного штаба", – резюмировал Тарасюк.

Позже на сайте НКРЭКУ сообщили, что по результатам голосования на закрытом заседании новым главой энергорегулятора избрали Константина Ущаповского - до этого он с декабря 2021 года работал членом НКРЭКУ.

Напомним:

В протоколе Антикризисного штаба, который упомянул Тарасюк, Минэнерго поручили с учетом выполнения вышеуказанной задачи "проработать инициирование" проведения заседания СНБО "для рассмотрения вопроса по предоставлению оценки эффективности и законности работы НКРЭКУ". И, в частности, руководства регулятора по урегулированию ценовых дисбалансов.

Экономическая правда

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энергетика НКРЭ

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