Украинские евробонды оновили минимум из-за эскалации

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Еврооблигации Украины во вторник обрушились до новых минимумов, однако в течение дня несколько восстановились.

Об этом известно из данных Bloomberg Terminal.

Так, на открытии рынка украинские активы начали стремительным падениям. Короткие еврооблигации с погашением в сентябре этого года доходили 30,6-31,7% утром во вторник. В то же время такое значение связано с приближением даты выплат.

Доходность бумаг достигала 89,7% от номинальной стоимости. За день падение успокоилось, а котировки выросли до 90,9% номинала.

Больше всего утром падали "длинные" бумаги. Дешевле всего котировались бумаги с погашением в 2030 году и 2026 году – на уровне 66,6% и 73,8% номинала соответственно.

Украинские ВВП-варранты опустились до 57,2% номинальной стоимости – до такого значения варранты не опускались даже при падении в январе. Они за сутки лишились 8,9% своей стоимости. После обеда котировки возобновились до 60,6% номинала.

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Напоминаем:

На фоне обстрелов российской стороной оккупированных территорий на востоке Украины и перспектив признания РФ "Л/ДНР" цены долларовых еврооблигаций снова упали.

Ранее, после сообщений об отмене авиаперевозок и вывозе посольствами ряда стран своих граждан из Украины из-за риска эскалации, украинские активы стремительно упали.

Это повторило динамику украинских еврооблигаций в середине января, когда доходность "коротких" бумаг достигала 26% по тем же причинам, угрозы эскалации. И хотя их удешевление позволило Министерству финансов выкупить часть госдолга, Украина лишилась доступа к внешним рынкам капитала.