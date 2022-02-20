Новости выходных: Lufthansa приостанавливает рейсы в Киев и Одессу, Брэнсон поддержал Украину

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О Lufthansa. Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает все рейсы в и из Киева и Одессы с 21 по 28 февраля.

Министерство инфраструктуры объявило, что рейсы Lufthansa, которые были отменены, взялась выполнять МАУ.

Самолет Lufthansa не вылетел в пятницу утром из Франкфурта в Украину из-за страха экипажа перед возможным развитием войны.

Позже Lufthansa объяснила приостановку всех рейсов в столицу Украины с 21 по 28 февраля ситуацией с коронавирусом.

О Брэнсоне и Украине. Миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон вновь призвал мир помочь Украине на фоне угрозы российского вторжения, упомянув Будапештский меморандум 1994 года.

О Фонде устойчивости для Украины. Президент Владимир Зеленский призвал западные страны создать для Украины фонд устойчивости и восстановления на фоне российской агрессии, а также разработать против РФ превентивные санкции.

О ценах на золото. Золото подорожало до более чем 1900 долларов за унцию, максимума за 8 месяцев, на фоне сообщений о дальнейшем стягивании российских войск на границах с Украиной.

О Британии и Huawei. Британское правительство начало консультации по поиску механизмов полного запрета оборудования Huawei в сетях 5G до конца 2027 года.