Цены на золото стремительно растут из-за угрозы РФ

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Золото подорожало до более чем 1900 долларов за унцию, максимума за 8 месяцев, на фоне сообщений о дальнейшем стягивании российских войск на границах с Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg.

Котировки золота на торгах в пятницу составили 1904,9 доллара за унцию и зафиксировались на закрытии рынка в 1899,8 доллара. В последний раз такие цены наблюдались на рынке в июне 2021 года, когда максимум достиг 1905 долларов.

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В течение пятницы цены несколько ослабли на фоне переговоров на следующей неделе между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что Россия собрала до 190 000 военнослужащих и назвали это крупнейшей военной мобилизацией со времен Второй мировой войны.

Угроза вторжения на фоне скопления русских войск уменьшает желание инвесторов идти на риски. И, как следствие, повышает привлекательность таких активов как золото.

Драгоценный металл закончил вторую неделю подряд с приростом и ожидается, что аналогичной будет третья неделя. Аналитики Citigroup Inc., в частности, повысили свой краткосрочный прогноз цены с 1825 долларов до 1950 долларов за унцию.

Напоминаем:

Утром 27 июля цена на золото составила 1931 долларов за унцию, а на закрытии предыдущих торгов – 1943 доллара за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года. Впоследствии, в августе, цены взлетела до 2028 долларов.