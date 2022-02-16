Новости 16 февраля: стабильная связь со спутником, первые резиденты Дія.Сіті

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О пенсиях. Кабинет министров одобрил индексацию пенсий с 1 марта, а также повысил выплаты для уязвимых слоев населения

О кибератаке. Во вторник, 15 февраля на украинские банки и государственные сайты совершили DDoS атаку, стоившую злоумышленникам миллионы долларов – за ней может стоять РФ.

В ходе кибернападения не было утрачено никаких данных или финансовых ресурсов.

О спутнике. В базе данных США появилась информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30", что означает установку с ним устойчивой связи

О Большевике. Главное оперативное управление Государственного бюро расследований считает, что реальная стоимость 100% акций "Первого киевского машиностроительного завода" составляет ориентировочно 4,5 миллиарда гривень

О Дія.Сити. Статус правового и налогового пространства Дія.Сіті получили 55 украинских и международных IT-компаний.

Эксклюзивы ЭП

"Один из планов – превратить наши объекты в груды металлолома". Как бизнес готовится к возможному вторжению

Есть ли у украинских компаний план "Б" на случай масштабной войны? Этот вопрос ЭП задавала владельцам крупного и малого бизнеса еще месяц назад, но тогда желающих ответить было мало. Теперь все изменилось.

Новая кибератака отбита. Почему хакеры нацелились на банки и что было главной целью

15 февраля государственные банки, Дія, другие финансовые учреждения и Минобороны отражались от длительных хакерских атак. Как это было и насколько мощным было нападение?





