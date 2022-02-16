В Україні з 1 березня зростуть пенсії для 10 мільйонів людей – рішення уряду

getty images

Кабінет міністрів схвалив індексацію пенсій з 1 березня, а також підвищив виплати для вразливих верств населення.

Про це відомо з засідання уряду, проєкт постанови КМУ.

Як у ході засідання зазначила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, підвищення отримають понад 10 мільйонів українців. Середній розмір підвищення 260 грн, найменший -–100 грн.

Так, з 1 березня індексацію у 14% здійснять також для виплат військовослужбовцям (в середньому +705 грн), пенсій по інвалідності для постраждалим у Чорнобильській катастрофі (+1100 грн) та доплат українцям віком від 75 років (+456-570 грн).

Для тих, чиї пенсії не підпадають під індексацію (адже були призначені протягом останніх трьох років), з 1 березня буде здійснена щомісячна доплата у 135 грн.

Крім того, за рішенням вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише в грудні цього року у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб, які мають страховий стаж 30/35 років та для осіб з інвалідністю І групи, зросте до 2 300 грн., а для непрацюючих осіб із меншим страховим стажем – до 2 100 гривень.

Соцдопомога для осіб з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю; особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соцдопомогу, встановлюється на рівні 2 100 гривень.

Крім того, збільшується допомога на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, до 2100 гривень.

Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко розповідав, що, за попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.

На засіданні 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виплат особам віком від 70 до 75 років доплат до пенсії у розмірі до 300 грн з 1 жовтня 2022 року.

З 1 грудня 2021 року відбудеться перерахунок пенсії з двох підстав - збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (до 1934 грн) та зростання "мінімалки" (до 6500 грн).