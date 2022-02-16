З українським супутником "Січ-2-30" встановили стабільний зв’язок – депутат

скріншот еп: celestrak.com

У базі даних США з’явилася інформація про ідентифікацію українського супутника "Січ-2-30", що означає встановлення з ним сталого зв’язку.

Про це повідомив народний депутат, член комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій та співавтор закону про демонополізацію космічної галузі в Україні Роман Грищук.

Як пояснює нардеп, відбувся сталий зв'язок (або їхня серія) з супутником, внаслідок чого вдалось визначити його як один з космічних об'єктів, який до цього мав лише умовну назву.

У каталозі він зазначається як космічний об'єкт 51030 з попередньою назвою "Object AY".

Супутник вже можна знайти за допомогою сервісу Celestrak – він відображається з назвою "Sich-2-30".

"Таким чином, продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" ("Січ-2-1"), які мають завершитись у середині березня", – розповів Грищук.

Нагадуємо:

13 січня американська SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український оптичний супутник Січ-2-30.

Президент Володимир Зеленський в той день ввечері заявив, що Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу м. Дунаївці на Хмельниччині успішно провів перший сеанс зв’язку з супутником.

У відповідь на інформацію про відсутність зв'язку з супутником "Січ-2-30" його розробники пояснили, що звʼязок нестабільний і це пов'язано з негативним енергетичним балансом апарата.

Водночас журналісти з’ясували, що під час підготовки українського супутника до запуску могли мати місце корупційні контракти та компанії-прокладки.