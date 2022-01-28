Новости 28 января: ставка НБУ, зарплаты, ВВП-варранты

О ставке НБУ. Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки не ранее конца 2022 г., вскоре перейдет к умеренно жесткой политике.

О зарплатах. Реальная заработная плата в Украине выросла в декабре на 11,9% по отношению к декабрю 2021 года, больше всего – в сельском хозяйстве и гостинично-ресторанном бизнесе.

О ВВП-варрантах. Министерство финансов Украины в декабре 2021 года выкупило около 5% ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации госдолга 2015 года.

Об Укрпочте. Национальный банк Украины получил от государственной Укрпочты пакет документов о желании приобрести Альпари банк.

О бизнесе. 45% опрошенных компаний заявили, что будут продолжать работу в Украине даже в случае военного вторжения.

Об экономике США. Экономика США в 2021 году, по предварительным данным, показала рекордный рост с 1984 года после того, как правительство потратило триллионы долларов (6 трлн долл) на помощь в связи с COVID-19.

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100 тысяч от государства на бизнес. Как правительство из малообеспеченных делает бизнесменов

Государство начало предоставлять бесплатные кредиты безработным для запуска бизнеса. В программе приняли участие более 230 человек, большинство из которых стали предпринимателями. Как это работает? (укр)