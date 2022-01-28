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Нацбанк получил документы от Укрпочты на покупку банка

Пятница, 28 января 2022, 18:12
 
фото укрпочта

Национальный банк Украины получил от государственной Укрпочты пакет документов о желании приобрести Альпари банк.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос Экономической правды.

"Национальный банк Украины получил пакет документов о намерении получения существенного участия АО "Укрпочта" в АО "АЛЬПАРИ БАНК"", — говорится в ответе регулятора.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составлять 260 млн грн — на 60 млн грн больше минимальных требований к капиталу банка, установленных НБУ.

Документы поступили в Нацбанк. Согласно закону, решение о согласовании или несогласовании соглашения по покупке банка "Укрпочты" НБУ может принять в течение 2 месяцев с даты получения документов.

О том, зачем государственному почтовому оператору свой банк читайте в публикации: "Укрпочта" покупает банк. Зачем?

Напоминаем:

"Укрпочта" объявила тендер о закупке 17 тысяч банковских терминалов – там говорят, что они будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг.

Соглашение по приобретению банка "Укрпочтой" – не единственное соглашение на банковском рынке Украины последнего времени. 

Ранее стало известно, что ПУМБ Рината Ахметова заявил о завершении соглашения по покупке "Идея банка", а 29 ноября Антимонопольный комитет согласовал приобретение Pinbank банком "Кредит Днепр" Александра Ярославского.

Подробнее о сделках на банковском рынке Украины ЭП писала в публикации Бум или совпадение: почему распродаются украинские банки

Читайте также: Украинцы потратили 370 миллиардов на госбанки: почему этот бизнес остается убыточным для государства и на ушедшие деньги

Ярослав Винокуров, ЭП

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Укрпочта НБУ банки

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