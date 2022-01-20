Газовикам могут повысить ренту, чтобы заставить продавать "социальный" газ

getty images

Многие газодобывающие компании не продают на торгах льготный газ для производителей "социальных" товаров, в случае саботажа власти могут повысить ренту на добычу газа.

Об этом говорится в статье ЭП.

По данным Ассоциации газодобывающих компаний, ежемесячно частные компании добывают около 400 млн куб м топлива. То есть на биржу ежемесячно должно поступать 80 млн куб м газа.

В то же время на первых торгах были реализованы скудные в масштабах добычи объемы – 1,3 млн куб м топлива. Причина в том, что на биржу вышла только треть газодобывающих компаний.

Как свидетельствуют результаты торгов, топливо на трех аукционах выставили почти все крупные частные компании. Проигнорировало свои обязательства только "Укрнефтебурение" Игоря Коломойского, Виталия Хомутынника и Павла Фукса.

Газовики могут принять решение о саботаже торгов, как это сделали отдельные компании: на биржу вышли 19 из 58 компаний.

Собеседники ЭП в правительстве говорят, что при таком сценарии может быть принято решение о кратном увеличении ренты на добычу газа – до 80-90%. На эти средства отдельным секторам будет оказана точечная помощь.

Читайте подробнее в статье Николая Топалова: Заводы останавливаются: как правительство сдерживает цены на газ и что из этого получается

Напоминаем:

Решение Кабмина о торгах "социальным" газом испытывает ряд проблем - в частности, отсутствует прозрачный механизм поставки газа, а добывающие компании заявляют о его незаконности и нерыночности.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставке природного газа. Впоследствии его расширили до 8851 производителя.

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, имеющим существенную социальную значимость на период действия карантина.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда