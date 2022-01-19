Новости 19 января: восстановление стоимости евробондов, "ковидная тысяча" на лекарства

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О евробондах. Котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения.

О "ковидной тысяче". Кабинет министров расширил действие программы "єПідтримка" - украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить "ковидную тысячу" на приобретение лекарств.

О бирже. В 2021 году днепровская фондовая биржа "Перспектива" потеряла позицию лидера среди украинских организаторов торгов финансовыми инструментами, удерживаемую с 2012 года.

О транзите. Транзит газа украинской газотранспортной системой в январе упал до минимума за четыре года.

О ценах на газ. Три предприятия стекольной отрасли прекратили работу в результате роста цен на газ.

О Ryanair. Лоукостер Ryanair анонсировал запуск 13 новых маршрутов из четырех аэропортов Украины в летнем расписании 2022 года, которое вступит в силу 27 марта с переводом страны на летнее время.

О Фирташе. Дело, которое Антимонопольный комитет расследует по "Нафтогазу", касается продажи облгазам Дмитрия Фирташа газа по заниженной цене.

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