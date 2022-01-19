В Украине останавливают работу производители стекла из-за цен на газ

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Три предприятия стекольной отрасли прекратили работу в результате роста цен на газ.

Об этом сообщает ассоциация производителей "Стекло Украины".

Отмечается, что три производителя уже полностью остановились, а "остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей".

Причина в том, что газ приводит к 50% себестоимости стеклянной продукции. Значительный рост цен на энергоносители влечет за собой стремительный рост конечной цены украинской продукции.

В ассоциации отмечают, что на всех предприятиях стекольной отрасли Украины работает более 12 000 человек. Однако рабочие места оказываются под угрозой, ведь производства быстро становятся убыточными и находятся в стадии банкротства и полного закрытия.

Следовательно, производители обратились в Кабинет министров с просьбой разработать программу поддержки отрасли с предоставлением льготных антикризисных кредитов. Также они просят компенсировать цены на газ в период кризисной ситуации и разрешить участвовать в покупке "социального" газа.

Напоминаем:

Торги природным газом для производителей продтоваров, обладающих социальной значимостью, планируют проводить дважды в месяц. На первом аукционе "льготного" газа купили 1,3 млн кубометров газа, на втором – еще 510 тысяч кубометров.

Министерство агрополитики утвердило список из 6803 компаний, для которых ограничена наценка при поставках природного газа. Речь идет о производителях продуктов питания, обладающих существенной социальной значимостью.

Предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи ограничили на уровне не более 24% для производителей "социальных" товаров.

Кроме того, Кабмин обязал частные газодобывающие компании до 30 апреля 2022 продавать 20% объемов газа собственной добычи на бирже (за исключением "Нафтогаза").

Экономическая правда