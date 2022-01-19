Украинские евробонды возобновляются после резкого падения

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В среду, 19 января, котировки украинских облигаций внешнего госзайма возобновили рост после нескольких дней значительного падения.

Об этом известно из данных Bloomberg Terminal, сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Так, 19 января выросли котировки по всем выпускам украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов. Лучшие показатели наблюдаются у "длинных" бумаг. В частности, выпуски со сроком погашения в 2029, 2030, 2032 и 2033 годах превысили отметки 13 января.

данные bloomberg terminal с facebook-страницы демкива

Доходность по кратчайшим бумагам с погашением в сентябре вернулась к уровню доходности в 18,33% (продажа) с 26,55% в понедельник, 17 января. Сейчас они торгуются на уровне 94,6% своей номинальной стоимости.

Возросли также котировки ВВП-варрантов – если в понедельник они торговались за 74,53% номинала, то в среднюю выросли до 76,64%.

Доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Однако такие показатели остаются значительно ниже наблюдавшихся на рынке в четверг, 13 января. Именно в этот день рынок украинских евробондов упал после переговоров США и НАТО с Россией. К примеру, варранты торговались за 80,39% номинальной стоимости.

Высокая доходность украинских евробондов на рынке означает, что Министерству финансов будет дороже привлекать внешние заимствования.

Детальнее о том, на что еще влияет риск российского вторжения на украинские активы ЭП рассказывала в публикации: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: какие последствия?

Напоминаем:

Котировки украинских облигаций внешнего госзайма продолжили значительно падать третий день подряд на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Экономическая правда



