Кабмин разрешил потратить "ковидную тысячу" на лекарства: кто сможет воспользоваться

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Кабинет министров расширил действие программы "єПідтримка" - украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить "ковидную тысячу" на приобретение лекарств.

Такое решение было принято на заседании правительства 19 января.

"Перечень действия программы также планируем расширить на детей 12-17 лет, сегодня это будет оформлено в соответствующее протокольное поручение. Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации.

Мы продолжим эту программу расширять, чтобы дети и подростки также были вовлечены в нее должным образом", - сказал премьер Денис Шмигаль, открывая заседание.

Украинцы старше 60 лет смогут купить лекарства, разрешенные к применению и включенные в Госреестр лекарственных средств.

"С 24 января полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 грн на лекарства. Сегодня правительство приняло необходимые для этого решения.

"Также планируем расширить программу на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого оформили соответствующее протокольное поручение. Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Отныне не требуется обязательное наличие всех прививок", - позже написал Шмигаль в Telegram.

Напомним:

Ранее в правительстве анонсировали, что со второй половины января украинцы возрастом от 60 лет смогут купить лекарства на тысячу гривен, которую получают вакцинированные граждане.

Президент Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тысячи гривен украинцам в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

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Экономическая правда