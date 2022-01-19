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На украинском биржевом рынке впервые за десятилетие сменился лидер

Среда, 19 января 2022, 09:56
 
unsplash

В 2021 году днепровская фондовая биржа "Перспектива" потеряла позицию лидера среди украинских организаторов торгов финансовыми инструментами, удерживаемую с 2012 года.

Как свидетельствуют данные самой "Перспективы" в прошлом году, объем торгов на бирже вырос на 7,8% до 217,1 млрд грн. Но этого оказалось маловато, чтобы остаться на первой строчке.

По этому показателю ее обогнала одна из более старых фондовых бирж страны – ПФТС. В 2021 году объем торгов на нем вырос на 67% до 221,5 млрд грн.

Третью строчку заняла Украинская биржа, которая хотя и нарастила объемы в пять раз, – до 13,3 млрд грн, но все равно с большим отрывом отстает от ПФТС и Перспективы.

Мажоритарным акционером ПФТС является китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange, которой с начала 2020 года принадлежит 49,9% акций биржи.

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