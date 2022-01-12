Новости 12 января: госрегулирование и мониторинг цен на продукты, кредиты под 5%

О ценах на продукты. Кабинет министров на заседании 12 января расширил перечень попадающих под государственное регулирование продуктов питания.

Минэкономики будет ежедневно собирать информацию об изменении цен на 30 категорий товаров, среди которых горючее, медикаменты и продукты питания.

О кредитах под 5%. Госпрограмму "Украинская мечта", которая, в частности, будет предусматривать ипотеку под 5% годовых, запустят в январе-марте 2022 года.

О промышленных ценах. Цены производителей промышленной продукции в 2021 году выросли на 62,2%, что является самым большим ростом индекса с 1995 года, когда они выросли в 2,72 раза.

Об УЗ. В 2021 году акционерное общество "Укрзализныця" получило чистую прибыль в размере 457 миллионов гривень.

Об инфляции в США. Потребительские цены в США выросли за 2021 год на 7% - больше всего с 1982 года, прежде всего в результате цен на энергоносители и транспорт.

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Сколько в 2022 году будут стоить хлеб, газ, электричество и криптовалюта? Они останутся такими же дорогими, но это не точно. (укр)