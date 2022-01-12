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Правительство будет ежедневно отслеживать цены на горючее, лекарства и продукты

Среда, 12 января 2022, 14:22
 
unsplash

Минэкономики будет ежедневно собирать информацию об изменении цен на 30 категорий товаров, среди которых горючее, медикаменты и продукты питания.

Об этом известно из документов до заседания правительства 12 января.

Так, Кабмин поручил Государственной службе статистики проводить мониторинг цен на ряд категорий товаров и ежедневно до 16.00 отчитываться об этом Министерству экономики.

Под мониторинг попадают следующие категории товаров:

  • Продукты питания: мука, макароны, батон, хлеб, масло, масло, гречка, овсянка, пшено, свинина, говядина, курица, молоко, сметана, яйца, сахар, капуста, лук, свекла, морковь, картофель;
  • Медикаменты: раствор этанола 96% (медицинский спирт), импортные и отечественные жаропонижающие препараты, импортные и отечественные антибиотики, медицинские маски одноразовые;
  • Горючее: автогаз, бензин марки А-95, дизтопливо.

Минагрополитики также поручили совместно с областными госадминистрациями проводить еженедельный мониторинг закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и цен производителей вышеупомянутых товаров.

Собранную информацию Минэкономики будет использовать для аналитики и подготовки отчетов для Кабмина. Также ведомству было поручено создать межведомственные рабочие группы по отраслям.

Напоминаем:

Кабинет министров на заседании 12 января расширил перечень попадающих под государственное регулирование продуктов питания.

За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

В прошлом году правительство ввело предельный уровень торговой надбавки к средней цене дизтоплива (7 грн/литр) и бензину (5 грн/литр).

Минэкономики с марта осуществляет мониторинг цен на социально значимые продукты и декларирование цен.

Экономическая правда

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