Рост промышленных цен стал рекордным за 25 лет

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Цены производителей промышленной продукции в 2021 году выросли на 62,2%, что является самым большим ростом индекса с 1995 года, когда они выросли в 2,72 раза.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В прошлом году в пределах Украины рост промышленных цен в годовом исчислении составил 74,2%, тогда как при поставках за пределы Украины – всего на 24,5%.

В добывающей промышленности цены внутри страны выросли вдвое, а при поставках за ее пределы наоборот снизились на 26,8%.

Цены в перерабатывающей промышленности выросли, соответственно, на 25,1% и 34,8%. Цены в сфере снабжения электроэнергией, газом и паром выросли за год в 2,85 раза.

В среднем в январе-декабре 2021 года рост цен промпроизводителей составил 40,8% к аналогичному периоду 2020 года.

Напоминаем:

Цены в промышленности Украины в 2020 году выросли на 14,5%, в 2019 году – на 7,4%, в 2018 году – на 14,2%, в 2017 году – на 16,5%, в 2016 году – на 35 ,7%, в 2015 году – на 25,4%.

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Экономическая правда