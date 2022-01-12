Госрегулирование цен расширили до 11 продуктов питания: список
Кабинет министров на заседании 12 января расширил перечень попадающих под государственное регулирование продуктов питания.
Об этом известно с заседания правительства.
А именно, предельный уровень торговой надбавки не может превышать 10% для таких "социальных" товаров:
- Гречневая крупа;
- Сахар-песок;
- Пшеничная мука высшего сорта;
- макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
- Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
- Подсолнечное масло;
- Куриные яйца категории С1;
- Птица (куриная тушка);
- Сливочное масло жирностью 72,5%.
В конце 2021 года правительство уже устанавливало госрегулирование цен на два продукта – хлеб ржано-пшеничный и батон.
В Кабмине такое решение объясняют высокими темпами роста цен на продукты в таких категориях согласно данным Госстата.
Таким образом, правительство вносит изменения в свое постановление от 9 декабря 2020 года № 1236. Регулирование вводится на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.
Напоминаем:
Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.
За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.
Экономическая правда
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