Госрегулирование цен расширили до 11 продуктов питания: список

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Кабинет министров на заседании 12 января расширил перечень попадающих под государственное регулирование продуктов питания.

Об этом известно с заседания правительства.

А именно, предельный уровень торговой надбавки не может превышать 10% для таких "социальных" товаров:

Гречневая крупа;

Сахар-песок;

Пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);

Пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

Подсолнечное масло;

Куриные яйца категории С1;

Птица (куриная тушка);

Сливочное масло жирностью 72,5%.

В конце 2021 года правительство уже устанавливало госрегулирование цен на два продукта – хлеб ржано-пшеничный и батон.

В Кабмине такое решение объясняют высокими темпами роста цен на продукты в таких категориях согласно данным Госстата.

Таким образом, правительство вносит изменения в свое постановление от 9 декабря 2020 года № 1236. Регулирование вводится на период действия карантина, вызванного пандемией COVID-19.

Напоминаем:

Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Экономическая правда