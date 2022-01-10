Новости 10 января: самая высокая за 4 года инфляция, выплата "ковидной тысячи" на пластиковые карты

Об инфляции. За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

О "ковидной тысяче". На этой неделе два банка – Альфа и Моно – приступают к выдаче пластиковых карт "єПідтримка".

Тем временем, ПриватБанк предупреждает о новой мошеннической схеме "1000 гривен".

Об iPhone 14. В сети появились фото нового iPhone, на котором "челка" с датчиками и фронтальной камерой уменьшили до небольшого овального отверстия по центру.

О Куке. В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов – это на 570% больше, чем годом ранее.

О сертификатах. Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса будет сокращен до девяти месяцев.

Эксклюзив ЭП

Заработать и уберечься от инфляции: куда вкладывать средства в 2022 году

В 2021 году традиционные финансовые инструменты показали свою беспомощность перед инфляцией. Как уберечь накопленное от обесценения в 2022 году? (укр)