Новости 10 января: самая высокая за 4 года инфляция, выплата "ковидной тысячи" на пластиковые карты
Об инфляции. За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.
О "ковидной тысяче". На этой неделе два банка – Альфа и Моно – приступают к выдаче пластиковых карт "єПідтримка".
Тем временем, ПриватБанк предупреждает о новой мошеннической схеме "1000 гривен".
Об iPhone 14. В сети появились фото нового iPhone, на котором "челка" с датчиками и фронтальной камерой уменьшили до небольшого овального отверстия по центру.
О Куке. В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов – это на 570% больше, чем годом ранее.
О сертификатах. Срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса будет сокращен до девяти месяцев.
Эксклюзив ЭП
Заработать и уберечься от инфляции: куда вкладывать средства в 2022 году
В 2021 году традиционные финансовые инструменты показали свою беспомощность перед инфляцией. Как уберечь накопленное от обесценения в 2022 году? (укр)
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua