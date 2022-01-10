Два банка начали выдавать пластиковые карточки "єПідтримка"

фото: веб-сайт єпідтримка

В Украине на этой неделе два банка приступают к выдаче физических карт "єПідтримка".

Об этом сообщают пресс-служба Альфа-Банка и соучредитель проекта monobank Олег Гороховский.

Как рассказали в monobank (Универсал банк), оформить пластиковую карту пользователи смогут со вторника, 11 января. Это смогут сделать все, кто уже оформил цифровую карту "єПідтримка" - для этого нужно будет в меню карты выбрать соответствующую услугу.

Выпуск карты будет бесплатным, однако придется оплатить 50 грн за услугу доставки Новой Почтой.

Оформить физическую карточку в Альфа-Банке (банк российского бизнесмена Михаила Фридмана) можно с 10 января. Такую карту будут выдавать новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение банка.

Те клиенты, которые уже имеют цифровую карту, могут получить пластиковую карту в начале февраля. Как и в monobank, их можно будет получить "Новой почтой" или непосредственно в отделении.

Напоминаем:

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".

На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривень – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.

Monobank и Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе єПідтримка.

24 декабря деньги по программе єПідтримка начали начислять государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Экономическая правда