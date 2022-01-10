Заработок главы Apple Кука за год вырос на 570%
В 2021 финансовом году глава Apple Тим Кук заработал почти 100 млн долларов – это на 570% больше, чем годом ранее.
Об этом говорится в отчете компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, пишет The Wall Street Journal.
Согласно отчету, годовая зарплата Кука составила 3 млн долларов, еще 82,3 млн долл он получил в виде акций компании.
Также глава Apple получил бонус в размере 12 млн долларов за достижение корпорации финансовых и экологических целевых показателей.
Общий размер компенсаций Кука в 2021 году составил более 98,7 млн долл. Это на 570% больше, чем в 2020 финансовом году, когда размер вознаграждения Кука составил 14,7 млн долларов.
При этом заработок главы Apple в 1 447 раз превысил среднюю зарплату корпорации, которая, по ее данным, составляет 68 254 долл.
В отчете также говорится, что Apple потратила на частные авиаперелеты своего гендиректора 712 тыс долл.
В документе говорится, что с 2017 года Кук перестал летать регулярными коммерческими рейсами из соображений "эффективности и безопасности".
В прошлом году исполнилось 10 лет с тех пор, как Кук занял должность генерального директора Apple, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса.
По данным Forbes Real-Time, состояние Кука составляет 1,5 млрд дол.
Ранее он заявлял, что намерен отдать весь свой капитал на благотворительность после того, как оплатит обучение своего племяннику в колледже.
Напомним:
Компания Apple ненадолго достигла рыночной капитализации в 3 трлн долларов (первой в мире) в ходе торгов 3 января, затем ее капитализация снова упала ниже этой отметки.
Экономическая правда
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