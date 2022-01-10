+60% за газ и сахар: на что больше выросли цены в 2021 году

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За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Об этом сообщает Госстат.

Потребительские цены в декабре 2021 года за месяц выросли на 0,6%, а за год – на 10%. Базовая инфляция за месяц составила 0,4% или 7,9% за год в целом.

Такой показатель инфляции рекордный в Украине с 2017 года.

Изменения за год: что дорожало быстрее всего

Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо – на 23,2%.

Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).

Заметим, что рост общего уровня цен на энергоносители обусловлен прежде всего рыночными ценами, по которым газ и электроэнергию покупает бизнес. В то же время тенденцию сдерживали зафиксированные правительством цены на газ и электричество для населения.

На 15% выросли цены продуктов и услуг образования.

Продукты питания подскочили за год на 10,8%, что в основном обусловлено ценами на сахар, растительное масло и яйца. За год они выросли на 61,5%, 57,7% и 47% соответственно. Алкогольные напитки подорожали на 9,8% в год.

Удешевление за год произошло только в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,5%.

Также цены росли на хлеб (15,8%), мясо (9,3%), макароны (9,1%) и масло (8,9%). Цены на транспорт выросли на 10%.

Изменения за месяц

В декабре среди всех продуктов больше подорожали яйца и овощи – на 10% и 9,1% соответственно. В целом, продукты питания подорожали на 1,2%, из которых масло, сахар и фрукты даже подешевели. Алкогольные напитки подорожали на 0,2%.

Цены на хлеб и макароны не превышали +2% против ноября, а на рыбу и мясо выросли на 0,2 и 0,7%.

Инфляция в конце 2021 года замедлилась – по сравнению с ноябрем цены преимущественно уменьшились или замедлили рост. Например, одежда и обувь подешевела на 3,6%, коммунальные услуги и энергоносители – на 0,1%, а транспорт – на 0,2%.

Напоминаем:

По итогам 2020 года инфляция составила 5%, именно столько составляет целевая инфляция Национального банка.

В ноябре 2021 года инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,3%, при этом инфляция на потребительском рынке в ноябре по сравнению с октябрем этого года выросла на 0,8%.

Национальный банк прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года на уровне около 10% и ожидает ее возвращения до 5% к концу 2022 года.

Экономическая правда